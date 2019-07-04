Son Dakika Haberleri: Özalp'te traktör devrildi: 2 ölü
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Özalp'te traktör devrildi: 2 ölü

26 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde ot toplamaya gidenleri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde ot toplamaya gidenleri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçenin Bağrıaçık Mahallesi'nde kırsal alanda ot toplamaya gidenleri taşıyan Sıtkı Atille yönetimindeki 65 AS 106 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü ile Yasin Atille hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan İslam Atille ise ilk müdahalenin ardından Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özalp'te traktör devrildi: 2 ölü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:06 Kaynak: AA
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