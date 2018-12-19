Son Dakika Haberleri: Özalp'te "Yerli Malı Haftası" Etkinliği

Özalp'te "Yerli Malı Haftası" Etkinliği

3 saat önce

Özalp ilçesindeki Aile Destek ve Eğitim Merkezinde kurs gören kadınlar, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Özalp'te
Özalp ilçesindeki Aile Destek ve Eğitim Merkezinde kurs gören kadınlar, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte kadınlar, merkezde yaptıkları yemek ve tatlı çeşitlerini davetlilere ikram etti.

Aile Destek ve Eğitim Merkezi Proje Koordinatörü Leyla Dinç, yaptığı açıklamada, herkesin yerli üretime destek olması gerektiğini söyledi.

Dinç, şöyle konuştu:

"Herkes yerli üretime değer versin. Ülkemizin kalkınabilmesi için bu şarttır. Burada kurslara katılan öğrencilerimize yerli malının önemini anlatmak istedik. Etkinliğe katılan vatandaşlarımıza yerli malının üretimi ve milli tüketimin önemi hakkında bilgi verdik. Ayrıca katılımcılarımızı yerli üretime ve milli tüketime teşvik ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:45 Kaynak: AA

Özalp, Yerli Malı, Güncel
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