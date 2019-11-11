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Özalp'te yıl sonu sergisi

7 saat önce

Özalp Kaymakamlığı Aile Destek Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.

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Özalp Kaymakamlığı Aile Destek Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki merkezde açılan sergide kadın kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Kaymakam Abdulkadir Çelik, açılışını gerçekleştirdiği sergideki ürünleri inceledi.

Aile Destek Merkezi Müdürü ve Koordinatörü Leyle Dinç, yaptığı konuşmada, bir yılda 15 ayrı kurs açtıklarını söyledi.

Her yıl 20'ye yakın kurs açtıklarını belirten Dinç, "Sene sonunda kursiyerlerin yapmış olduğu el işi ürünler sergileniyor. Evde sıkılan genç kızlarımız burayı sosyal bir etkinlik olarak görüyor. Buraya gelen kızlara sosyal ve kişisel becerilerinin yanında eğitim hizmeti vererek topluma kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Ardından kursiyerler, yaptıkları bir tabloyu Kaymakam Çelik'e hediye etti.

Abdulkadir Çelik, Mahmudiye, Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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