Özalp'te yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde eş zamanlı başlatılan yol çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde Boyaldı, Kaşıkara, Yünkuşak ve Sarıköy mahallelerimizde kilitli parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Diğer mahallelerimizde de aynı tempoda yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilçemiz genelinde yayılmış olan çalışmalarımız öngördüğümüz planlamaya uygun şekilde devam ediyor."