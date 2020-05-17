Özalp'teki terör saldırısına tepkiler sürüyor - Son Dakika

Özalp'teki terör saldırısına tepkiler sürüyor

Van'da sivil toplum örgütlerinden oluşan Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ), terör örgütü PKK'nın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırısını lanetledi.

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Van'da sivil toplum örgütlerinden oluşan Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ), terör örgütü PKK'nın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırısını lanetledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 2 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı terör saldırısına tepkiler sürüyor.

Kentteki sivil toplum örgütlerinin tek çatı altından birleştiği SDİ'nin dönem sözcüsü Cevdet Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, hain ve alçak saldırıyı lanetlediklerini belirtti.

Gayeleri hiç bir zaman inşadan yana olmayan terör örgütünün imha mekanizmasını her zaman kullandığını vurgulayan Arvas, şunları kaydetti:

"Alçaklıklarına zaman, mekan ve bölge farkı gözetmeksizin devam eden terör örgütü, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü'yü şehit ettikleri gibi bu halka hizmet götüren vefalı insanları da hedef almıştır. Güya Kürt halkı adına mücadele etiğini söyleyen siyasi partiler, insanlık ve demokrasi havariliği yapanlar, bu ihanet karşısında hep sus pus olmuşlardır. Halkını koruyup kolladığını söyleyenler, terörün dini, dili, ırkı olamayacağını neden haykırmazlar. Gelin artık ihanetin adresini hep birlikte görelim ve kendini bilmez bu terör ve şer odaklarını artık çevremizden uzaklaştıralım."

Vefa Sosyal Destek Grubu, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 04:32 Kaynak: AA

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