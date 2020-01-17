Özalp ve Başkale'de karne sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp ve Başkale'de karne sevinci - Son Dakika

Özalp ve Başkale'de karne sevinci

6 saat önce

Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Özalp'ta 20 Temmuz Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, öğrencilerle sohbet etti ve onlara tavsiyelerde bulundu.

Çelik, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, Milli Eğitim Şube Müdürü Vahdettin Aksoy, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Başkale ilçesinde de 13 bin 547 öğrenci karne aldı.

Aşalan Köyü İlköğretim Okulunda düzenlenen törene katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencilerle sohbet etti, onlara tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Solak ardından beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile beraber öğrencilere karnelerini verdi.

Solak, karne dağıtımın ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Özalp ve Başkale'de karne sevinci

Başkale, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı
Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi 'Kahvaltının başkenti' Van'dan Dr. Öz'e davet Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:19:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özalp ve Başkale'de karne sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]