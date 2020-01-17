Özalp ve Başkale'de karne sevinci - Son Dakika

Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Özalp'ta 20 Temmuz Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, öğrencilerle sohbet etti ve onlara tavsiyelerde bulundu.

Çelik, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, Milli Eğitim Şube Müdürü Vahdettin Aksoy, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Başkale ilçesinde de 13 bin 547 öğrenci karne aldı.

Aşalan Köyü İlköğretim Okulunda düzenlenen törene katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencilerle sohbet etti, onlara tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Solak ardından beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile beraber öğrencilere karnelerini verdi.

Solak, karne dağıtımın ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.