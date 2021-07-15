Özalp ve Saray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

İki ilçenin meydanında düzenlenen etkinliklerde şehitler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

Müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle devam eden programlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı alandakilere izletildi.

Programlara protokol üyeleri ve çok sayıda vatanda katıldı.