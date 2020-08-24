Özalp ve Saray'da buğday hasadı başladı - Son Dakika

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde, yaklaşık 55 bin dönümde ekilen buğdayın hasadına başlandı.

Kentte buğday yetiştiriciliğin en fazla yapıldığı ilçelerden Özalp ve Saray'da çiftçiler, biçerdöverlerle sezonun ilk buğday hasadını yapmak için çalışmaya başladı.

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şahyettin Ceylancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim şartları nedeniyle hasada bu yıl yaklaşık bir hafta geç başlandığını söyledi.

İki ilçede yaklaşık 55 bin dönüm alana buğday ekildiğini aktaran Ceylancı, bu yıl yağmurun az yağması nedeniyle verim kaybının olduğunu belirtti.

Hasat sonrası verim durumunu yerinde incelediklerini anlatan Ceylancı, "Kuraklıktan dolayı yüz 40 verim kaybı mevcut. Bu kuraklıktan kurtulmak için sulama projeleri devreye sokulmalıdır. Her iki ilçede de önemli su kaynakları bulunuyor. Bu su kaynaklarını tarımsal alanda kullanmak için değerlendirmeliyiz. Üretime yönelik teşvik projeleri de devreye girmeli." diye konuştu.