Son Dakika Haberleri: Özalp ve Saray'da Kar Yağışı

Özalp ve Saray'da Kar Yağışı

1 saat önce

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ve Saray'da Kar Yağışı, System.String[]
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken, açılan yollar ise tipiden dolayı yeniden kapanıyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Özalp ve Saray ilçelerindeki bazı mahallelere elektrik de verilemezken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Robin Van Persie'ye '2018 Yılı Spor Kişiliği' Ödülü Verildi

Bolton'un '5 Bin Asker Kolombiya'ya' Notu Tartışma Konusu Oldu! Türkiye'yi de İşaretlediler Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 14:07:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özalp ve Saray'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]