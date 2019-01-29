Son Dakika Haberleri: Özalp ve Saray'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Özalp ve Saray'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ve Saray'da Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ve Saray ilçelerinde dünden bu yana aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bazı mahalle yolları kapanırken, açılan yollar tipi nedeniyle yeniden kapandı.

İki ilçede bazı mahallelerde enerji kesintisi de yaşandı.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, cadde ve sokaklarda biriken karlar da kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Van, Özalp, Saray, Güncel
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