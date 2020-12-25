Özalp ve Saray ilçebinde öğrencilere dağıtılacak tablet bilgisayarlar okul müdürlerine teslim edildi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca, Van'ın Özalp ve Saray ilçelerine gönderilen 620 tablet bilgisayar, okul müdürlerine teslim edildi.

Özalp ve Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde düzenlenen programla öğrencilere dağıtılmak üzere tablet bilgisayarlar ihtiyaç sahibi öğrencilerin olduğu okul müdürlerine verildi.

Özalp'te 450, Saray'da da 170 öğrenciye tabletlerin gelecek hafta dağıtılması planlanıyor.

Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığından kente gönderilen 170 tablet bilgisayarın okul müdürlerine teslim edildiğini ve tespit ettikleri öğrencilere dağıtılacağını belirtti.