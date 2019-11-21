Özalp ve Saray ilçelerinde 6 bin 17 aile ziyaret edildi

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde görev yapan bin 444 öğretmen, ilk kez 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında uygulanan ara tatilde, veli-okul işbirliğini geliştirmek amacıyla 6 bin 17 aileyi ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgilerini artırmak için uygulanan proje kapsamında Özalp ve Saray ilçelerinde bin 444 öğretmen, ailelere ziyarette bulundu.

Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde görev yapan bütün öğretmenlerinin sahada olduğunu belirterek, "Eğitim gören bütün öğrencilerimizin evleri tek tek ziyaret edildi. Öğrenciyi ziyaret eden öğretmenler, yanlarında götürdükleri hediyeler öğrencilere verdi. Aileler de öğretmenleri evlerinde ağırladılar. Çok güzel bir çalışma oldu. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum." dedi.