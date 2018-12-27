Son Dakika Haberleri: Özalp ve Saray İlçelerinde Elektrik Kesintisi

Özalp ve Saray İlçelerinde Elektrik Kesintisi

55 dakika önce

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Özalp ve Saray İlçelerinde Elektrik Kesintisi, System.String[]
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

VEDAŞ ekipleri, kırsal kesimde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle, arza tespiti için çalışma başlattı.

Arızanın giderilmesinin ardından ilçelere en kısa sürede elektrik verileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:04 Kaynak: AA

Van, Saray, Özalp, Güncel
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