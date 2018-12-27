Özalp ve Saray İlçelerinde Elektrik Kesintisi
55 dakika önce
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
Van
'ın Özalp
ve Saray
ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
VEDAŞ ekipleri, kırsal kesimde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle, arza tespiti için çalışma başlattı.
Arızanın giderilmesinin ardından ilçelere en kısa sürede elektrik verileceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:04 Kaynak: AA
Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı
Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Arttırıyor
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı
Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi