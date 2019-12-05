Son Dakika Haberleri: Özalp ve Saray ilçelerinde kar etkili oldu
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Özalp ve Saray ilçelerinde kar etkili oldu

6 saat önce

Van'ın Özalp ve Saray ilçeleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Özalp ve Saray ilçelerinde kar etkili oldu, System.String[]

Van'ın Özalp ve Saray ilçeleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

2 ilçede sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10, ilçe merkezlerinde de 7 santimetreye ulaştığı ilçelerde, vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Karla mücadele ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

Saray, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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