Özalp ve Saray ilçelerinde kar etkili oldu
6 saat önce
Van'ın Özalp ve Saray ilçeleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Van'ın Özalp ve Saray ilçeleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
2 ilçede sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10, ilçe merkezlerinde de 7 santimetreye ulaştığı ilçelerde, vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Karla mücadele ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.
Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir