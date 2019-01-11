Son Dakika Haberleri: Özalp ve Saray İlçelerinde Soğuk Hava

Özalp ve Saray İlçelerinde Soğuk Hava

41 dakika önce

Özalp ve Saray ilçelerinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Özalp ve Saray İlçelerinde Soğuk Hava, System.String[]
Özalp ve Saray ilçelerinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Özalp'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle bazı su şebekelerinin donduğu ilçede vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

Saray ilçesinde de özellikle gece saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle çatılarda boyu bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede ağaçlarda kırağı oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Saray, Özalp, Güncel
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