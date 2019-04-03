Son Dakika Haberleri: Özalp ve Saray'ın Düşman İşgalinden Kurtarılışının Yıldönümü

Özalp ve Saray'ın Düşman İşgalinden Kurtarılışının Yıldönümü

1 saat önce

Van'ın Özalp ile Saray ilçelerinin düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Özalp ve Saray'ın Düşman İşgalinden Kurtarılışının Yıldönümü, System.String[]
Van'ın Özalp ile Saray ilçelerinin düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Özalp ilçesinde yapılan kutlamalar, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşundan bulunulmasının ardından Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun konferans salonunda devam eden programa, Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Muarem Taş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla burada başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. İlçe genelinde yapılan şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Saray ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü nedeniyle de bir tören düzenlendi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:06 Kaynak: İHA

Van, Saray, Özalp, Güncel
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