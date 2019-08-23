Son Dakika Haberleri: Özalplı çiftçi samandan umduğunu bulmadı
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Özalplı çiftçi samandan umduğunu bulmadı

42 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde bu yıl mevsimin kurak geçmesiyle çiftçiler samandan umduğu bulamadı.

Özalplı çiftçi samandan umduğunu bulmadı, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde bu yıl mevsimin kurak geçmesiyle çiftçiler samandan umduğu bulamadı.


Saray ve Özalp ilçelerinde bu yıl mevsimin kurak geçmesiyle çiftçiler samandan umduğu bulmadı. Her yıl 50 ton saman toplanan tarlalardan bu yıl 20 ton verim alan Özalp ve Saraylı çiftçiler, umdukları hasadı yapamadı. Özalp ve Saraylı çiftçiler, bu yıl saman veriminin az olması ile birlik fiyatın da geçen yıla göre iki katına çıktığını dile getirdiler. Her yıl hasat yapıldıktan sonra aylarca saman satışı yaptıklarını ve tonunu 250 TL'ye sattıklarını dile getiren çiftçiler, bu yıl ise samanın az olması nedeniyle tarlada hasat sonrası tonunun 500 TL'ye satıldığını kaydettiler. Çiftçiler, bu şekilde kışın saman fiyatının daha fazla artacağını ifade ettiler. - VAN

Saray, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:15 Kaynak: İHA
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