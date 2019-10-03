Son Dakika Haberleri: Özalplı çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri
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Özalplı çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki çiftçilere yönelik organik tarım bilgilendirme semineri düzenlendi.

Özalplı çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki çiftçilere yönelik organik tarım bilgilendirme semineri düzenlendi.


Özalp ilçesindeki serbest tarım tanışmaları tarafından çiftçilere yönelik organik tarım bilgilendirme semineri düzenlendi. Serbest tarım tanışmaları, çiftçiler ve şirket yetkililerinin katıldığı seminerde organik tarım hakkında bilgi veren Serbest Tarım Danışmanı Akyan Ayışık, organik tarımın faydalarını ve çiftlerin uyması gereken konuları anlattı. - VAN

Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
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