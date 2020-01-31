Özalplı kadınlar depremzedeler için atkı ve bere ördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalplı kadınlar depremzedeler için atkı ve bere ördü - Son Dakika

Özalplı kadınlar depremzedeler için atkı ve bere ördü

6 saat önce

Özalp'ta Aile Destek Merkezindeki kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere gönderecek.

Özalplı kadınlar depremzedeler için atkı ve bere ördü, System.String[]

Özalp'ta Aile Destek Merkezindeki kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere gönderecek.

Özalp Kaymakamlığı ve AK Parti Özalp Kadın Kolları üyelerinin destek verdiği Aile Destek Merkezindeki 20 kursiyer, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere atkı ve berele ördü.

Özalp ADEM Müdürü Leyle Dinç, Özalplı kadınların depremzedelerin üşümemesi için seferber olduğunu söyledi.

Acıların paylaştıkça azaldığını ifade eden Dinç, "Türkiyemizin başı sağolsun. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimiz için atkı ve bere örüyoruz. Onların yaşadıkları durumu anlayabiliyoruz." dedi.

AK Parti Özalp Kadın Kolları Başkanı Naciye Tezel ise depremden sonra bölgedeki vatandaşlara atkı ve bereler örmeye karar verdiklerini belirtti.

Depremi yaşamış bir il olarak insanlara yardımcı olmak istediklerini belirten Tezel, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili kaymakamımıza ve ADEM'deki kadınlara danıştık. Ardından örgü kursundaki kadınlarla çalışmaya başladık. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nebzede olsa destek olmak için bu soğuk havalarda üşümesinler diye atkı ve bere ördük. Yaptığımız atkı ve bereleri depremzedelere göndereceğiz. Bir nebze de olsa depremin acısını dindirmeye çalışarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik."

Malatya, Elazığ, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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