Özalplı kadınlardan depremzedelere atkı ve bere desteği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Özalplı kadınlardan depremzedelere atkı ve bere desteği - Son Dakika

Özalplı kadınlardan depremzedelere atkı ve bere desteği

21 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesindeki aile kültür merkezindeki kadınlar, Malatya ve Elazığlı depremzedeler için ördükleri atkı ve bereleri belediye yetkililerine teslim etti.

Özalplı kadınlardan depremzedelere atkı ve bere desteği, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesindeki aile kültür merkezindeki kadınlar, Malatya ve Elazığlı depremzedeler için ördükleri atkı ve bereleri belediye yetkililerine teslim etti.


Özalp Kaymakamlığı ve AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının destekleri ile Özalp Aile Kültür Merkezindeki 20 kursiyer, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için atkı ve bere ördü. 100 adet atkı ve bere örerek bugün Özalp Kaymakamlığı ile belediyesinin başlatmış olduğu kampanya kapsamında teslim eden AK Parti Özalp Kadın Kolları Başkanı Naciye Tezel, depremden sonra bölgedeki vatandaşlara atkı ve bere örmeye başladıklarını belirterek, "Bir haftalık kısa zaman içerisinde 20 kursiyerle 100 adet atkı ve bere ördük. Depremi yaşamış bir il olarak insanlara yardımcı olmak istedik. ADEM'deki 20 kursiyerle birlikte ördüğümüz atkı ve bereleri; Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve ilçe müftülüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında depremzedelere gönderilmek üzere yetkililere teslim ettik" dedi. - VAN

Malatya, Özalp, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
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