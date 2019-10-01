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Özalplı öğrenciler ektikleri ürünlerin hasadına başladı

6 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesindeki Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, bahar ayında oluşturdukları hobi bahçesinde ektikleri ürünlerin hasadını yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiler.

Özalplı öğrenciler ektikleri ürünlerin hasadına başladı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesindeki Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, bahar ayında oluşturdukları hobi bahçesinde ektikleri ürünlerin hasadını yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiler.


Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'nde bulunan Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, bahar aylarında oluşturdukları hobi bahçesinde 'Topraktan Sofraya' projesi kapsamında ektikleri ürünlerin hasadına başladı. Fen bilgisi dersi kapsamında uygulamalı olarak yaptıkları çapa, gübreleme ve ekim aşamasından geçen hobi bahçesinde; patates, soğan ve fasulye ekimi yapılmıştı. Ürünlerin yetişmesiyle birlikte öğrenciler hasat yapmaya başladı.


Ektikleri ürünlerin hasadına başladıklarını ifade eden okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Gözde Eyüpoğlu, "Önümüzdeki senelerde de bu projeyi geliştirerek devam ettireceğiz. Çocukların mutluluğunu gördükçe çok doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum. Çapa, gübreleme ve ekim aşamasından geçen hobi bahçesinde; patates, soğan ve fasulye ekimi yaptık. Topraktan sofraya gelen sebzelerin hangi evrelerden geçtiğini tecrübe ederek öğrenen öğrencilerimiz, beş aydır devam eden emeklerinin sonucunda yetiştirdikleri ürünleri topladılar. Toplanan ürünler ise, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verildi" dedi. - VAN

Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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