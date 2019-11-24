Son Dakika Haberleri: Özalplı öğretmenler, basketbolda Türkiye üçüncüsü oldu
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Özalplı öğretmenler, basketbolda Türkiye üçüncüsü oldu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası"nda Van'ı temsil eden Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu.

Özalplı öğretmenler, basketbolda Türkiye üçüncüsü oldu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası"nda Van'ı temsil eden Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla salon futbolu (futsal), 3X3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında "Türkiye Öğretmenler Kupası" turnuvası düzenledi.

Bu kapsamda, 21-30 Ekim'de Van'da düzenlenen müsabakalarda birinci olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı, 4-12 Kasım'da Malatya'da da şampiyon olarak "Türkiye Öğretmenler Kupası" finallerine katılmaya hak kazandı.

Ankara'da düzenlenen finallerde de Türkiye üçüncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı'na, kupasını, 23 Kasım'da Ankara'da düzenlenen ödül töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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