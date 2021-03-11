Özalpli sporcular, İllerarası Atletizm Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek - Son Dakika

Özalpli sporcular, İllerarası Atletizm Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek

11.03.2021 14:05

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Cumali Berk ve Meryem Ergün, ilk kez katıldıkları atletizm elemelerinde dereceye girerek Elazığ'da 20 Mart'ta düzenlenecek İllerarası Atletizm Şampiyonası'nda Van'ı temsil etmeye hak kazandı.

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Cumali Berk ve Meryem Ergün, ilk kez katıldıkları atletizm elemelerinde dereceye girerek Elazığ'da 20 Mart'ta düzenlenecek İllerarası Atletizm Şampiyonası'nda Van'ı temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu tarafından "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında ilçede düzenlenen elemelere katılan Berk ve Ergün, birinci oldu.

İlçede pansiyona yerleştirilen ve Van'da katıldıkları yarışlarda da dereceye giren 2 sporcu, Beden Eğitimi Öğretmeni Beyhan Cansever gözetimde İllerarası Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

10. sınıf öğrencisi Berk, ilçede yapılan atletizm elemelerine tesadüfen başvurduğunu ve 4 bin metrede birinci olduğunu söyledi.

Daha önce atletizm etkinliklerine katılmadığını belirten Berk, "İlçede atletizm yarışmaları düzenleyeceğini duydum ve izlemek için geldim. Fakat sahada katılmak isteyenlerin isimleri alınıyordu bende ismimi yazdırdım. Yarışmada derece yaptım. Daha sonra Van'da yapılan elemelerde de dördüncü oldum. Böyle bir yeteneğimin olduğunu bilmiyordum. Şimdi hem heyecanlı hem de şaşkınım. Öğretmenimiz Beyhan Cansever, Elazığ'da düzenlenecek olan 'İllerarası Atletizm Şampiyonası'na bizi hazırlıyor. İnşallah orda derece yapacağım. Bu yeteneğimi geliştirmek ve Türkiye Atletizm Takımı'na girmek istiyorum."

"Van'ı temsil edeceğim için çok mutluyum"

İlçeye bağlı Tepedam Mahallesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Ergün ise ilçede yapılan atletizm elemelerine ilk defa katıldığını aktardı.

Daha önce spor alanında bir eğitim almadığını ifade eden Ergün, "İlçede yapılan atletizm elemelerine başvurdum. Burada birinci olarak Van'da yapılan yarışmaya katıldım ve üçüncü oldum. Van'ı temsil edeceğim için çok mutluyum." dedi.

Öğretmen Beyhan Cansever de ilçelerde düzenlenen bu tür etkinliklerin yetenekli sporcuların keşfedilmesine katkı sağladığını belirtti.

Kırsal bölgelerde keşfedilmeyi bekleyen onlarca çocuğun olduğunu aktaran Cansever, şöyle konuştu:

"İlçede düzenlenen atletizm elemleri sayesinde bu iki yetenekli öğrencimizi keşfettik. Van'da derece yapan Cumali Berk ile Meryem Ergün Elazığ'da düzenlenecek atletizm şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Buda bizi çok gururlandırdı. Öğrencilerimiz çok yetenekli. İyi eğitim alırlarsa Türkiye Atletizm Milli Takımı'nda yer alabilirler. İnşallah derece yaparak bizleri gururlandıracaklar."

Özalpli sporcular, İllerarası Atletizm Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek
Özalpli sporcular, İllerarası Atletizm Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek
Özalpli sporcular, İllerarası Atletizm Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek
Özalpli sporcular, İllerarası Atletizm Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek

Atletizm, Elazığ, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalpli sporcular, İllerarası Atletizm Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek - Son Dakika


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