Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Özdemir Özaltın son yolculuğuna uğurlandı

"Gloria Hotels & Resorts"ü bünyesinde bulunduran Özaltın Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Özdemir Özaltın son yolculuğuna uğurlandı.

Öznur Özdemir Özaltın'ın cenazesi cuma namazını müteakip İstanbul Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Eski Bakırköy Belediye Başkanı ve Eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir'in eşi olan Öznur Özdemir Özaltın'ın cenaze törenine AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.