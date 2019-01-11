Özaltun: "Beyşehir'de Tarihe Geçecek Hizmetler Yaptık"

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, son 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde ilçede tarihe geçecek birçoğu ilk olan hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, son 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde ilçede tarihe geçecek birçoğu ilk olan hizmetlere imza attıklarını söyledi.



Başkan Özaltun, Beyşehir Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısında meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, görev dönemi içerisinde yürüttükleri çalışma ve hizmetlere değindi. Beyşehir'de son 5 yılda tarihe geçecek hizmet ve yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Özaltun, Beyşehir Belediyesi TOKİ Başkanlığı işbirliği ile ilçede hayata geçirdikleri toplu konut projelerini de anlattı. Beyşehir'in gözde av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesinde de toplu konut projesini devreye koyduklarını anlatan Özaltun, "Huğlu'daki vatandaşlarımızın 'ne zaman anahtar teslimi yapılacak' diye serzenişleri vardı. Bugün itibariyle Allah'a şükürler olsun ki Huğlu Mahallemizde anahtar teslimlerine TOKİ Başkanlığı tarafından başlanılmış oldu" müjdesini verdi.



"Kamu yatırımları da devrede"



Beyşehir'de İlçe Belediyesi olarak 67 mahalleye hizmet üretirken, yapımı yıllar önce başlayan "aşkımız, sevdamız" olarak nitelendirdikleri birçok önemli, büyük devlet ve kamu yatırımının da dönemlerinde tamamlanarak bölgeye hizmet vermeye başladığını, halen yapımı devam etmekte olan ya da bitmek üzere olan devlet yatırımlarının da olduğunu hatırlatan Özaltun, yeni başlayan yatırımların da hızla yapımının sürdüğünü belirtti. Konuşmasında, yine "ben" değil, "biz" vurgusu yapan Özaltun, "Göreve geldikten sonra hep hemşehrilerimizle, mahalle muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla sık sık toplantılar yaparak, istişare ederek bu hizmetleri gerçekleştirdik. Bugüne geldiğimizde; arkadaşlarımıza 'bir çalışma yapın, 67 mahalle muhtarını arayın, daha neler yapılabileceği' konularında hem önümüzdeki süreci bir değerlendirme, hem de yapılan eksikleri görme adına ama şükürler olsun ki, bir Kurucuova örneği verecek olursak, 'Yapılmadık neler var orada' dediğimizde, 'Başkanım yapılacak her şeyi yaptınız.' dediler. 'Ben' değil, biz yaptık' dedim. Sadece Kurucuova değil, Dumanlı'ya gidelim, Kuşluca mahallemize gidelim, Yazyurdu'na gidelim en ücra noktadaki mahallelerimize bile gittiğimizde gerek yollar konusunda, gerek park ve çevre düzenlemeleri, cami ve ibadethanelerin bakım onarım ve düzenlenmeleri ile diğer hizmetler noktasında gerçekten dönemimizde tarihe geçecek hizmetler yaptığımızı görüyoruz. Bu konuda, nereye gidersek gidelim, özellikle sayın kaymakamımız da şahit oldu, dış mahalle ziyaretlerimizde de hep bunlar dile getiriliyor. Yukarı Esence Mahallemize gidiyoruz ben söylemiyorum, vatandaşın kendisi söylüyor. Bakıyorsunuz, Yukarı Esence gibi küçük bir mütevazi mahallemizde bile çocuklarımızın top oynayabileceği çok amaçlı spor sahası var, burada beton yol uygulamalarını yine dönemimizde hayata geçirmişiz. Mahallemizin yollarının tamamı kilitli parke taşıyla kaplanmış durumda. Cami düzenlemesi yapılmış durumda. Burada da muhtarımız, 'Başkanım sağ olun yapılacak bir şey kalmadı. Bundan sonra sizi çay içmeye bekliyoruz.' diyor. Bunlar gerçekten mutluluk verici şeyler" diye konuştu. - KONYA

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