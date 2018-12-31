Son Dakika Haberleri: Özaltun'dan Yeni Yıl Mesajı

Özaltun'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özaltun'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özaltun, mesajında, belediyenin yapmış olduğu başarılı hizmetler ile gelişmiş ve daha da büyümüş olan Beyşehir'de bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydetti.

2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da belediyenin hizmet ve projelerinin inşallah devam edeceğini kaydeden Özaltun, şöyle devam etti:

"İlçemizde sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularını arttırarak huzur ve güvenin sağlandığı, hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, sevgi ile çıktığımız bu yolda ilçe halkımız ile her zaman birlikte olduk. Vatandaşlarımızdan almış olduğumuz destek ile birçok başarılı çalışmaların altına imza attık. Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin aynı ilçede yaşayan insanlar olarak en önemli sorumluluğumuzun, kentlilik bilinci içinde, birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü davranmak olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2019 yılına giriyoruz. Yeni yılın Türk ve İslam alemine özlediğimiz barış ve huzuru getirmesini diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:38 Kaynak: AA

Huzur, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:20:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özaltun'dan Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]