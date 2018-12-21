Özaltun Vatandaşlarla Buluştu

Beyşehir
Belediye Başkanı Murat Özaltun
, cuma buluşmaları kapsamında Şamlar Mahallesi'ni ziyaret etti.
Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Şamlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Şamlar Köyü Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlarla buluşan Özaltun, mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinledi.
Özaltun, geleneksel hale getirdikleri her hafta bir mahalledeki cuma buluşması programlarını devam ettirdiklerini, bu uygulamayı sürdüreceklerini ifade etti.