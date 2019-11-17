Ozan Açıktan'ın tüm filmleri dijitalde

Çektiği beş film ile adı Türk Sineması'nın parlak yönetmenleri arasında sayılan Ozan Açıktan'ın filmlerinin tümü Netflix platformunda. 2010'da çektiği Çok Filim Hareketler'den başlayarak sırasıyla seyirciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan, Sen Kimsin, Silsile, Annemin Yarası ve Aile Arasında filmlerinin tümüne artık dijital platformdan ulaşılabilecek. Şu sıralar bir yolculuk hikayesini konu alan, Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in başrolleri paylaştığı PTOT yapımı altıncı filmini tamamlamak için çalışan Açıktan'ın yönetmenliğini yaptığı Beren Saat'li yeni dizisi Atiye ise önümüzdeki aylarda seyirciyle buluşuyor.