Son Dakika Haberleri: Ozan Arif İçin Kerkük'te Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Ozan Arif İçin Kerkük'te Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

1 saat önce

Samsun'da önceki gün vefat eden "Ozan Arif" adıyla tanınan Arif Şirin için Irak'ın Kerkük kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ozan Arif İçin Kerkük'te Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı, System.String[]
Samsun'da önceki gün vefat eden "Ozan Arif" adıyla tanınan Arif Şirin için Irak'ın Kerkük kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türkmen kenti Kerkük'teki Sabbur Camisi'nde cuma vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Şirin için dualar edildi.

AA muhabirine konuşan Sabbur Camisi İmamı Maruf Abdulhalik, Şirin'in vatan ve millet sevgisine hayatını adayan büyük bir halk ozanı olduğunu belirtti.

Abdulhalik, Türkmenlerin sıkıntılarını da her fırsatta şiirleri ve bestelerine yansıtan Ozan Arif'i unutmayacaklarını söyledi.

Türkmeneli Partisi Gençlik Kolu Danışmanı Ali Kasapoğlu da "Irak Türkmenleri olarak büyük ozanımızın aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Şair, bestekar ve söz yazarı kimliğiyle öne çıkan 70 yaşındaki Arif Şirin, bir süredir tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 13 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Şirin'in naaşı yarın Samsun'daki Büyük Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:41 Kaynak: AA

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