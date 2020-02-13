Ozan Arif mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Ozan Arif mezarı başında anıldı

6 saat önce

"Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin sevenleri tarafından 1. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Ozan Arif mezarı başında anıldı, System.String[]

"Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin sevenleri tarafından 1. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Programda merhum ozan için yaptırılan anıt mezarın açılışı da yapıldı.


Ülkücülerin sembol isimlerin sanatçı Arif Şirin, 13 Şubat 2019'da hayatını kaybetti. Ölümünün birinci yıl dönümünde sanatçı için sevenleri tarafından bir anma programı yapıldı. Kıranköy Mezarlığı'nda yapılan anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı. Türk bayrağı ile örtülü mezarı başında merhum ozanın sevenleri bir araya geldi. Programda merhumun eşi Süheyla Şirin, oğlu Mehmet Alp Şirin ve yakınları da hazır bulundu. Tilavet sonrasında kurdele kesimi ile MHP Genel Merkez binasının da çizimini yapan ve dünyaca ünlü projeleri bulunan mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in tasarladığı anıt mezarın kurdelesi kesildi.


"Arif Şirin unutulmayacak"


Mezarlıktaki anma töreninde konuşan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, "Davamızın sesini sadece Türkiye'ye değil Türk dünyasına hatta bütün dünyaya eserleriyle sanatıyla duyuran Arif Şirin unutulmayacak, kalbimizde bizimle yaşayacaktır" dedi.


Konuşmanın sonrasında anma programı, panelle devam etti. Bir otelin konferans salonunda yapılan panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında Arif Şirin'in hayatının anlatıldığı bir video gösterildi. Akabinde oğlu Mehmet Alp Şirin bir konuşma yaptı. Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Alp Şirin, "Bir sene önce bu acıyı yaşadık. Ondan sonra bir şekilde bu acıyla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyordu. Ben şunu anladım: Yokluğa alışılmıyor ama her gün bu acıyı çekmeye insan alışmıyor ama öğreniyor" sözlerini kullandı.


Ardından panelistler yerlerini alarak Ozan Arif adıyla bilinen Arif Şirin'le ilgili konuşmalarını yaptı. Prof. Dr. İskender Öksüz'ün başkanlığında panelde Dr. Ahmet Kökdemir, Avrupa Alparslan Türkeş Külliyesi Başkanı Mustafa Özkan, Karadenizli sanatçı İsmail Türüt ve Yağmur Tunalı panelde konuşmacı olarak yer aldı.


Anma programı panelistlerin konuşmaları sonrasında son buldu. Kıranköy Mezarlığı'nda mezarı başında başlayarak yapılan panelle son bulan anma programına İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Şehit Aileleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Emine Sönmez ve Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Serkan Şen katıldı. - SAMSUN

Arif Şirin, Ozan Arif, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:38 Kaynak: İHA
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