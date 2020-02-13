"Ozan Arif" ölümünün birinci yılında anıldı - Son Dakika
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"Ozan Arif" ölümünün birinci yılında anıldı

6 saat önce

Samsun'da 70 yaşında yaşamını yitiren şair, bestekar ve söz yazarı "Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin, ölümünün birinci yılında anıldı.

Samsun'da 70 yaşında yaşamını yitiren şair, bestekar ve söz yazarı "Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin, ölümünün birinci yılında anıldı.

"Ozan Arif" için ilk tören mezarının bulunduğu Kıranköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törenin sonunda yapımı 3 ay süren ve 7 ton ağırlığındaki Türk bayrağına sarılı anıt mezarın açılışı yapıldı.

Mermerden yapılan anıt mezarda, tarihteki Türk Devletlerinin simgeleri ile sanatçının sözleri yer alıyor.

Daha sonra bir otelde davam eden anma töreni, İstiklal Marşı ve duaların okunmasıyla başladı.

Arif Şirin'in hayatının anlatıldığı belgeselin izlenmesinin ardından oğlu Mehmet Alp Şirin, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Babasının yokluğuna alışamadıklarını vurgulayan Şirin, "Bir seneyi bir şekilde geçirdik. Bugün Ozan Arif'in Hakk'a yürüyüşünün birinci yılı. Bundan önce olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.

Akademisyenler, sevenleri ve ailesinin "Ozan Arif"i anlattığı törene, sanatçı İsmail Türüt de katıldı.

Ozan Arif ölümünün birinci yılında anıldı

Arif Şirin, Ozan Arif, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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