Ozan Arif Samsun'da Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
33 dakika önce
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif, Samsun'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif
, Samsun
'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Türk dünyası ve ülkücü camianın sevilen ismi Ozan Arif, 13 Şubat Çarşamba
günü yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde 70 yaşında vefat eden Ozan Arif'in yurt dışındaki yakınlarının gelmesi beklendi. Ozan Arif olarak tanınan Arif Şirin
için Büyük Camii'de cenaze töreni düzenlendi.
Ozan Arif'in Atakum
ilçesi İncesu
Mahallesi'ndeki evinden alınan cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Büyük Camii'ye getirildi. Konvoy halinde getirilen cenazeyi cami önünde sevenleri karşıladı. Bu sırada izdiham da yaşandı. Cenazede sevenleri Ozan Arif'e son görevlerini yerine getirmek için toplandı.
Özellikle milliyetçi kesimin edebi dille sesi olan Ozan Arif, Samsun Büyük Camii'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:18 Kaynak: İHA
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