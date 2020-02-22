Ozan Arif unutulmayan eserleri ile anıldı - Son Dakika
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Ozan Arif unutulmayan eserleri ile anıldı

7 saat önce

Ozan Arif, vefatının birinci yılında sevilen türküleri ile anıldı.

Ozan Arif unutulmayan eserleri ile anıldı, System.String[]

Ozan Arif, vefatının birinci yılında sevilen türküleri ile anıldı.


13 Şubat 2019 tarihinde vefat eden sanatçı Ozan Arif'i sevenleri yıl dönümünde unutmadı. İstanbul Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, Ozan Arif'in eserleri seslendirildi. Program, Ozan Arif'in hayatını anlatan video gösterimi ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından Arif'in eserleri hep bir ağızdan söylendi. Anma programına Arif'in sevenleri yoğun ilgi gösterdi.


"Arif gelecek olan nesillere de cevap veriyor"


Programda konuşan Ozan Arif'in yol arkadaşı Kazım Ayaydın, " Ozan Arif ülkücü hareketin yetiştirdiği ender sanatçılardan biridir. Ozan Arif yetişmiş olan her ülkücünün üzerinde emeği olan bir insandır. Bugün burada 1'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Anma programlarımız Türkiye çapında devam edecek. Bizler de yaşadığımız müddetçe bunun vesilesi olacağız" dedi.


"Arif'in bilinmeyen türkülerini vatandaşlarımızla buluşturmayı amaçlıyorum"


Anma programının koordinatörlüğünü yürüten Oğuzhan Hasar, "Çağımızın Dede Korkut'u Türk Dünya'sının büyük ozanı geçen sene 13 Şubat'ta kaybettiğimiz ülkücüler için miras niteliği taşıyan Ozan Arif'in 1'nci yıl dönümü dolayısıyla buradayız. 13 Şubat'ta mezarı başında bir anma programı düzenlenmişti oraya katıldık. Bugün de İstanbul'da Türk milliyetçileri ve ülkücüleri olarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüldaşlarımızla anma programı tertipledik" diye konuştu. - İSTANBUL

Ozan Arif, Bakırköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
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