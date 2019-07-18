Son Dakika Haberleri: Ozan çaldı, Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi eğlendi
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Ozan çaldı, Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi eğlendi

2 saat önce

Ünlü DJ Ozan Doğulu, sahne aldığı Bodrum'da çaldığı hareketli şarkılarla tatilcileri coşturdu.

Ozan çaldı, Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi eğlendi, System.String[]
Ünlü DJ Ozan Doğulu, sahne aldığı Bodrum'da çaldığı hareketli şarkılarla tatilcileri coşturdu. Cem Belevi ve sevgilisi Zehra Yılmaz da Doğulu'nun çaldığı şarkılarla yerinde duramadı.

Müzisyen ve DJ Ozan Doğulu Yalıkavak marinada bulunan Tren Beach Club'ta sahne aldı. Çaldığı şarkılarla tatilcileri coşturan Doğulu, unutulmaz bir gün yaşattı.

Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında ünlü sanatçı Cem Belevi ve sevgilisi Zehra Yılmaz da vardı. Cem Belevi, bir ara Tren Beach'in DJ kabinine geçerek Ozan Doğulu'nun Kreşendo albümünde yer alan ve sözleri kendisine ait olan "Elizabeth" şarkısını seslendirdi. Daha sonra locaya geçen Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz ile günün tadını çıkardı. Ozan Doğulu'nun çaldığı şarkılar eşliğinde bir an olsun yerinde duramayan Cem Belevi ve Zehra Yılmaz, uzun süre dans etti.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Ozan Doğulu, mekanı dolduran tatilcileri coşturdu. - MUĞLA
Ozan Doğulu, Cem Belevi, Belevi, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
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