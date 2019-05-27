Ozan Çelebinin acı günü
4 saat önce
Ünlü Halk ozanı Ozan Çelebi'nin annesi hayatını kaybetti.
Ünlü Halk ozanı Ozan Çelebi'nin annesi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:43 Kaynak: İHA
Hollanda'da ikamet eden ünlü Halk ozanı Ozan Çelebi'nin Annesi Yadigar Çelebi (100) Erzurum'da tedavi gördüğü Hastanede hakkın rahmetine kavuştu. Yadigar Çelebi'nin cenazesi Oltu'nun Tutmaç Mahallesinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM
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