Son Dakika Haberleri: Ozan Çelebinin acı günü

Ozan Çelebinin acı günü

4 saat önce

Ünlü Halk ozanı Ozan Çelebi'nin annesi hayatını kaybetti.

Ozan Çelebinin acı günü, System.String[]
Ünlü Halk ozanı Ozan Çelebi'nin annesi hayatını kaybetti.

Hollanda'da ikamet eden ünlü Halk ozanı Ozan Çelebi'nin Annesi Yadigar Çelebi (100) Erzurum'da tedavi gördüğü Hastanede hakkın rahmetine kavuştu. Yadigar Çelebi'nin cenazesi Oltu'nun Tutmaç Mahallesinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:43 Kaynak: İHA
Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı Mansur Yavaş'ın İmzaladığı Genelge ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Çakarlı Araç" Devri Sona Erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:13:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Çelebinin acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]