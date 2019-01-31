Son Dakika Haberleri: Ozan-Der'den Destek Konseri

Ozan-Der'den Destek Konseri

58 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Halk Ozanları Kültür Derneği (Ozan-Der) tarafından destek konseri düzenlendi.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Halk Ozanları Kültür Derneği (Ozan-Der) tarafından destek konseri düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde, Musa Eroğlu, Güler Duman, Mustafa Özarslan, Nilüfer Sarıtaş gibi sanatçılar sahne aldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen halk ozanı İsmail Nar'a da plaket sundu.

Yaşar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunlarının çözümünün 1923 yılına dayandığını belirterek, "Türkiye'nin başka reçetelere ihtiyacı yok. Türkiye'nin reçetesi, 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti olarak kurulması ile yazılmıştır. Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Cumhuriyetin kuruluş reçetesidir. Bu uygulandığı, ürettiğimiz zaman Anadolu coğrafyası 80 milyonu doyurduğu gibi çevremizdeki devletleri de doyuracak güce sahiptir." dedi.

Halkın seçtiği kişinin görevini en iyi şekilde yapması ve halka hesap vermesi gerektiğini anlatan Yaşar, "Biz çocukların oyunlar oynadığı, gençlerin yaşamaktan mutlu olduğu, kadınların özgür olduğu güzel bir kent yaratmak istedik. Benim hikayem bu, göreve geldiğim günden bu yana ne söz verdiysem tuttum." ifadesini kullandı.

Ozan-Der Başkanı Kamber Nar da Yaşar'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman bizim yanımızda oldu. Bu salonu bize hiçbir bedel almadan tesis etti. Halk Ozanları Kültür Derneği küçümsenecek bir maziye sahip değildir. 45 yıllık kocaman bir maziye sahip bir dernektir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Ankara, Yaşar, Türkiye, Yenimahalle, Güncel
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