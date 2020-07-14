Ozan Güven - Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme... Şiddete 13,5 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme... Şiddete 13,5 yıl hapsi istendi

DENİZ Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

DENİZ Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bulutsuz müşteki, Güven ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede Ozan Güven'in "hakaret", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan 13.5 yıl kadar hapisle cezalandırılması istendi. Olay sırasında Deniz Bulutsuz'un basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı öne sürüldü.

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OZAN GÜVEN'İN ŞİKAYETİ  UZLAŞTIRMA BÜROSU'NDA


Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz hakkında 'basit yaralama' suçundan yaptığı şikayet ise suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Buradaki işlemler henüz sonuçlanmadı. Öte yandan Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un hem müşteki hem şüpheli oldukları suçlamalara ilişkin karar da çıktı. Güven hakkında Bulutsuz'a yönelik 'yağma' suçundan, Bulutsuz hakkında ise Güven'e yönelik 'basit tehdit' suçundan takipsizlik kararı verildi. m

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:46 

Son Dakika Magazin Ozan Güven - Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme... Şiddete 13,5 yıl hapsi istendi - Son Dakika Magazin
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