Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı - Son Dakika

Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisini ağır şekilde darbettiği gerekçesiyle dava açtığı Ozan Güven, çok fazla tehdit ve hakaret aldığı için dosya hakkında gizlilik kararı aldırdı.

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

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AİLE MAHKEMESİ BULUTSUZ'UN TALEBİNİ KABUL ETTİ

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılmasını isterken Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep etmiş, Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etmişti.

Ozan Güven'in genç kadına yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren mahkeme, 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar vermişti.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI KOYULDU

Tüm bu gelişmeler üzerine Ozan Güven'den bir atak geldi. Güven, çok fazla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürürek savcılığa başvurdu. Güven dosyaya gizlilik kararı verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.

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Deniz Bulutsuz, Ozan Güven, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:35 

Son Dakika Magazin Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı - Son Dakika Magazin
YORUMLAR (4)
  • Tursun: Bu kadun da ozanı dövsün olay kapansun. Yoksa gece gündüz haberlerde görcez. Ula rüyama girer oldi hangi ünlü ozana hangisi bayana destek vercegi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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