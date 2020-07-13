OZAN GÜVEN HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ - Son Dakika

OZAN GÜVEN HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında Hakaret, Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Kasten yaralama suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında Hakaret, Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Kasten yaralama suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OZAN GÜVEN HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ - Son Dakika
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