Son Dakika Haberleri: Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi
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Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi

1 saat önce

"Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.

Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi, System.String[]

"Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.

Ozan Güven, Kadıköy, Sabah, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:05 
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