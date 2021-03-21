Ozan Güven organik tarıma başladı

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un açtığı darp davası nedeniyle yargılanan Ozan Güven, bir süredir Cunda'da yaşıyor





Güven, yeni duruşması 30 Nisan'da görülecek olan dava sonuçlanana kadar, zorunda kalmadıkça Cunda'dan İstanbul'a dönmeyi düşünmüyor. Hakkındaki darp iddiası nedeniyle "Babil" dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven'in son oynadığı "Don Kişot" oyuncu kapalı gişe gitmişti. Ünlü oyuncu mahkemeden karar çıkana kadar çok sevdiği mesleğine de ara verdi. TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın özel haberine göre Ozan Güven'in bu arada kendisine yeni bir uğraş edindiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla Burhaniye'de aldıkları arsada organik tarıma başladığı öğrenildi.& ;





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