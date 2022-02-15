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Son dakika gündem: OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ DAVASINDA TANIK DİNLENDİ - Son Dakika

Son dakika gündem: OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ DAVASINDA TANIK DİNLENDİ

15.02.2022 16:41

Son dakika haberler: BİRLİKTELİKLERİ şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve oyuncu Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, tanık olarak dinlenen Güven'in şoförü Yüzünün bir kısmında kızarıklık, ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler olduğunu gördüm dedi.

BİRLİKTELİKLERİ şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve oyuncu Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, tanık olarak dinlenen Güven'in şoförü Yüzünün bir kısmında kızarıklık, ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler olduğunu gördüm dedi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Deniz Bulutsuz katılırken, sanık Ozan Güven katılmadı. Duruşma salonunda taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ozan Güven'in şoförü Hasan Doğan, Tarafları 17 yıldır Ozan Bey'in yanında çalışan biri olarak tanıyorum. O gün bir yemek programı vardı. Tarafları ve arkadaşları aldım bir lokantaya bıraktım. Ozan Bey lokantada yakınlarından ayrılmamamı söyledi. Ozan Bey'in araması üzerine onları lokantadan aldım. Bizimle beraber Deniz Hanım'ın bir arkadaşı da geldi, onu da evine bıraktık. Sonra Ramazan Bey'le bir telefon görüşmesi oldu ve çaya daveti üzerine oraya gittik. Hep beraber otururken Ramazan Bey, Deniz Hanıma, Ozan Bey'le nasıl tanıştığını sordu. Deniz Hanım da 'Bitmemiş bir ilişkim vardı' diye söze başlayınca Ozan Bey espriye vurarak ve sitem ederek 'İyi bari nasıl seviştiğini de anlat' dedi. Konu kapandı ve tartışma olmadı. Ardından evden ayrıldık dedi.

YÜZÜNÜN BİR KISMINDA KIZARIKLIK, ELLERİNDEN ÇİZİKLER, BACAKLARINDA KESİKLER OLDUĞUNU

Tanık Hasan Doğan, Güven'i evlerine bıraktıktan sonra evine gittiğini belirterek Gece saat 3 civarında evin güvenliği Murat Bey beni aradı ve Ozan Bey'in beni çağırdığını, Deniz Hanım'ı götürmemi istediğini bana iletti. Ben de hemen evine gittim. Araçla sokağa girerken Deniz Hanım sokaktaydı. Hemen araca bindi ve 'ben bir şey yapmadım' diye 4-5 defa tekrar etti. Sokaktan ayrıldık ve bir süre sonra Deniz Hanım 'Ramazan ve Kamil'i ara, Ozan yaralı' deyince ben hemen Ozan Bey'in evine doğru döndüm. Eve geldiğimde Ozan Bey'e seslendim, üst kattan aşağıya indi. Yüzünün bir kısmında kızarıklık, ellerinden çizikler, bacaklarında kesikler olduğunu gördüm. Hastaneye gitmeyi teklif ettim. Kabul etmeyip Deniz Hanımı istediği yere bırakmamı söyledi. Deniz Hanım'ı arkadaşının evine bıraktım ve ben de evime gittim şeklinde konuştu.

BURADA BANA SALDIRI VARDI

Tanığın dinlenmesinin ardından söz alan Deniz Bulutsuz, Herkes üstüne basa basa aramızda bir arbede yaşandığını anlatıyor. Arbede iki insan arasında olur. Burada bana saldırı vardı dedi. Mahkeme Deniz Bulutsuz'un tedavi gördüğü hastaneden evrakların istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Son dakika gündem: OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ DAVASINDA TANIK DİNLENDİ
Son dakika gündem: OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ DAVASINDA TANIK DİNLENDİ
Son dakika gündem: OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ DAVASINDA TANIK DİNLENDİ

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Asliye Ceza Mahkemesi, Deniz Bulutsuz, Hasan Doğan, Ozan Güven, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ DAVASINDA TANIK DİNLENDİ - Son Dakika


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