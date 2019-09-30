Son Dakika Haberleri: Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu, sahnede "Don Kişot'um Ben"
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Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu, sahnede "Don Kişot'um Ben"

1 saat önce

Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Emrah Eren'in oturduğu Baba Sahne prodüksiyonu "Don Kişot'um Ben", 10 Ekim Perşembe akşamı 20.30'da UNIQ Hall'de seyircisiyle buluşacak.

Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu, sahnede

" Don Kişot'um Ben", delilikte direndiği için bilge olan çılgın asilzade, gezgin şövalye Don Kişot ile silahtarı Sancho Panza'nın şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli kahkaha dolu macerası...

Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve Baba Sahne'de ilk günden bu yana kapalı gişe oynayan "Don Kişot'um Ben", Baba Sahne'nin yanı sıra yoğun istek üzerine Avrupa Yakası'nda da farklı salonlarda sahneleniyor. 10 Ekim 2019 Perşembe akşamı saat 20.30'da UNIQ Hall'de sahnelenecek "Don Kişot'um Ben"e ait biletler, uniqistanbul.com'dan, Biletix'ten ve gişeden temin edilebilir.

Ozan Güven'in Don Kişot'a, Günay Karacaoğlu'nun ise Sancho Panza'ya hayat verdiği oyunda ayrıca; Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş rol alıyor. Irmak Bahçeci'nin dilimize çevirdiği "Don Kişot'um Ben"in çok konuşulan müzikleri Can Şengün'ün, sahne tasarımı Barış Dinçel'in, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç'ın imzasını taşıyor.

Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren oyunlarından "Don Kişot'um Ben", bildiğimiz "Don Kişot"u, alışılmışın dışında bir yorumla sahneye taşıyor. Cervantes'in ölümsüz eseri "Don Kişot", Mihail Bulgakov'un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen metniyle bir defa daha yollara düşüyor.

Don Kişot Altın Çağ'ın, Sancho Panza Don Kişot'un izinde… "Aşka Feda" diyen iki saf vicdan sürüklüyor peşinden gelenleri… Şarkılar, maskeler, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleri… Hikâyeyi sorarsanız, bildiğimiz "Don Kişot" işte: Senor Quijano bir gün delirir, silahtarı Sancho Panza'yla maceradan maceraya koşar...

Günay Karacaoğlu, Ozan Güven, Don Kişot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:49 Kaynak: Bültenler
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