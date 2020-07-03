"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı - Son Dakika

"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme bomba düşen Ozan Güven için Twitter'dan paylaşım yaparak "Ozan Güven yalnız değildir" dedi. Bu paylaşımıyla kısa sürede tepkilerin odağında olan Özoğuz, yeni bir paylaşım yaparak kendisini savundu.

Oyuncu Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla tepkilerin odağında oldu. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği Ozan Güven'e ilk destek mesajlarından biri Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

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"OZAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Gündeme ilişkin paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, sevgilisine bir saatten fazla şiddet uyguladığı ileri süren oyuncu için Twitter'dan "Tanıyanlar bilir. Ozan Güven yalnız değildir" dedi.

"İRONİK BİRER CANAVARSINIZ"

Kadına şiddeti desteklediği ileri sürülerek tepki mesajları yağan Gökhan Özoğuz, yeni paylaşım yaparak "Benim kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar, ironik birer canavarsınız" ifadelerini kullandı.

İşte Gökhan Özoğuz'a gelen bazı tepkiler:

Deniz Bulutsuz, Gökhan Özoğuz, Ozan Güven, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:20 

Son Dakika Magazin 'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı - Son Dakika Magazin
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