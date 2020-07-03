"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı

Oyuncu Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla tepkilerin odağında oldu. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği Ozan Güven'e ilk destek mesajlarından biri Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.
Gündeme ilişkin paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, sevgilisine bir saatten fazla şiddet uyguladığı ileri süren oyuncu için Twitter'dan "Tanıyanlar bilir. Ozan Güven yalnız değildir" dedi.
Kadına şiddeti desteklediği ileri sürülerek tepki mesajları yağan Gökhan Özoğuz, yeni paylaşım yaparak "Benim kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar, ironik birer canavarsınız" ifadelerini kullandı.