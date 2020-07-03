"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme bomba düşen Ozan Güven için Twitter'dan paylaşım yaparak "Ozan Güven yalnız değildir" dedi. Bu paylaşımıyla kısa sürede tepkilerin odağında olan Özoğuz, yeni bir paylaşım yaparak kendisini savundu.

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