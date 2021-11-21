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SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor - Son Dakika

SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor

21.11.2021 11:11

Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyorVIDEO YOKMesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURSASPOR'un 2009-2010 sezonunda şampiyon olan kadrosundaki orta saha oyuncusu Ozan İpek, Burdur Birinci Amatör Küme ekiplerinden Tefenni Belediyespor'da ter döküyor.

Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor

VIDEO YOK

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURSASPOR'un 2009-2010 sezonunda şampiyon olan kadrosundaki orta saha oyuncusu Ozan İpek, Burdur Birinci Amatör Küme ekiplerinden Tefenni Belediyespor'da ter döküyor.

Geçtiğimiz günlerde Tefenni Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Ozan İpek, yeni takımı ile ilk maçına çıktı. İpek, Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan Burdur Belediyespor - Tefenni Belediyespor karşılaşmasının 67'nci dakikasında oyuna dahil oldu. Tefenni Belediyespor'un 3-2 kazandığı karşılaşmadan sonra Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan İpek, Tefenni Belediyespor'un hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak belirlediğini, bu amaca katkı yapmak için çalıştığığı söyledi.

İpek, "Belediye başkanımız ile hocamız bir proje içerisinde. Tefenni güzel bir ilçe. İlerisi için güzel şeyler düşünüyorlar. Ben de onlara katkıda bulunmak, yardımcı olabilmek için geldim. İnşallah bu isteklerini güzel bir şekilde sonuçlandırır, hedefe ulaşırız" dedi.

Tefenni Belediyespor Antrenörü Mustafa Taşkıran da, "Hedefimiz Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak. Tabi bunu konuşmak için erken ama üçte üç yaptık. Önümüzde uzun bir yol var. Ligde iyi takımlar var. İnşallah takım olarak bu başarıyı elde edip Bölgesel Amatör Lig'e çıkarız. Bütün Tefenni halkının arkamızda olduğuna inanıyoruz" dedi.

SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor - Son Dakika


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