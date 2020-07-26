Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor

Almanya'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool'un radarına girdi.

Almanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Bild'de yer alan habere göre, Liverpool, takımdan ayrılan Dejan Lovren'in yerini milli stoperle doldurmayı planlıyor. Haberde serbest kalma bedeli gelecek yıldan itibaren 45 milyon euroya yükselecek olan Ozan için Schalke yönetiminin 35 milyon euroluk bir teklife evet diyeceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'dan Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, aynı sezonun sonunda da 15 milyon euroya Schalke 04'e imza atmıştı. Bundesliga ekibiyle 2024 yazına dek sözleşmesi bulunan Ozan, bu sezon forma şansı bulduğu 28 maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik bir katkı sunmuştu.