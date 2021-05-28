Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti

Liverpool, Leipzig'in 22 yaşındaki defans oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferini resmen açıkladı. Premier Lig'in devi, Alman takımı Leipzig'e Konate için 36 milyon euroya bonservis bedeli ödedi. Konate'nin Liverpool'a transferi ise Ozan Kabak için kötü haber oldu. Konate ile boşluğu dolduran Everton şehrinin takımının, Ozan'a ihtiyacı kalmadı.

KEYFİ YOKTU

Ozan Kabak'ın da bu konu sebebiyle dün akşamki Milli maçta keyifsiz olduğu görüldü. Transfer iddialarına kaçamak cevaplar veren genç stoper, Alman ekibi Leipzig ve Çağlar'ın takımı Everton'la anılıyor.