Ozan Kabak, aday kadrodan çıkartıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın A Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:57 Kaynak: DHA
(TFF
), savunma oyuncusu Ozan Kabak
'ın A Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı. Stuttgart
'ın Union Berlin
ile oynadığı Bundesliga play-out karşılaşmasında geçirdiği sakatlık sebebiyle tedavi gören Ozan Kabak, yapılan tetkikler sonucunda burnunda kırıklık tespit edilmesinden dolayı milli takım aday kadrosundan çıkartıldı ve kamptan ayrıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, " Almanya
'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Bugün Antalya
'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı" denildi.
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