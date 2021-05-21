Ozan Kabak: "Elbette Liverpool'da kalmak isterim" - Son Dakika

Ozan Kabak: "Elbette Liverpool'da kalmak isterim"

21.05.2021 15:14
Ozan Kabak:

Sezonu kiralık olarak İngiliz ekibi Liverpool'da tamamlayan milli defans oyuncusu Ozan Kabak, "Elbette Liverpool'da kalmak isterim. Jürgen Klopp henüz bana bir şey söylemedi.

Sezonu kiralık olarak İngiliz ekibi Liverpool'da tamamlayan milli defans oyuncusu Ozan Kabak, "Elbette Liverpool'da kalmak isterim. Jürgen Klopp henüz bana bir şey söylemedi. Şu ana kadar kendisiyle bu konu hakkında konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Schalke 04'ten devre arasında Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, Premier Lig ekibindeki geleceği ile ilgili konuştu. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, geleceğinin henüz belirsiz olduğunu söyledi. Virgil van Dijk, Joel Matip ve Joe Gomez gibi iyi oyuncularla birlikte olduğu zaman daha sıkı çalıştığını vurgulayan genç yıldız, "Hepsi çok iyi stoper. Onlar ve Jürgen gibi bir hocayla idman yaptığımda daha iyi olabilirim. Şimdiye dek elimden gelenin en iyisini yaptım. Gösterdiğim performanstan memnunum" diye konuştu.

"SON BEŞ AY BENİM İÇİN ÇOK İYİ GEÇTİ"

Ozan Kabak, geride kalan beş ayın kariyeri ve kişiliği için çok değerli olduğunu belirterek, "Çok iyi insanlarla ve futbolcularla tanıştım. Jürgen gibi bir menajerle çalıştım. Şimdi bu büyük yıldızlar sayesinde çok fazla tecrübeye sahibim. Yıldızlar diyorum çünkü sayıları çok fazla. Onlarla çalışmak bile sizi daha iyi yapıyor. Antrenmanda dahi oyununuzu geliştiriyorsunuz. Burada kalıp kalmamamdan bağımsız olarak son beş ay benim için çok iyi geçti" açıklamasını yaptı.

"ELBETTE LİVERPOOL'DA KALMAK İSTERİM"

Ozan Kabak, "Elbette Liverpool'da kalmak isterim. Jürgen Klopp henüz bana bir şey söylemedi. Şu ana kadar kendisiyle bu konu hakkında konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz. Liverpool, büyük bir kulüp. Bu formayı taşıdığım her an için çok gururluyum. Şu ana kadar elimden gelenin en iyisini verdim ve işimi yaptım. Gelecek sezon neler yaşanacağını göreceğiz. Ne olursa olsun burada oynamanın tadını çıkardım. Takımdaki herkesin benim için yaptıklarını takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Sabri Kalkar/İHA)

Ozan Kabak: Elbette Liverpool'da kalmak isterim
Ozan Kabak: Elbette Liverpool'da kalmak isterim
Ozan Kabak: Elbette Liverpool'da kalmak isterim
Ozan Kabak: Elbette Liverpool'da kalmak isterim

Jürgen Klopp, Premier Lig, Liverpool, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ozan Kabak: 'Elbette Liverpool'da kalmak isterim' - Son Dakika Spor


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