Ozan Kabak en az 2 ay forma giyemeyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Ozan Kabak en az 2 ay forma giyemeyecek - Son Dakika Spor

Ozan Kabak en az 2 ay forma giyemeyecek

6 saat önce

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, sakatlığı dolayısıyla 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Ozan Kabak en az 2 ay forma giyemeyecek, System.String[]

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, sakatlığı dolayısıyla 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Schalke 04'e Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. Bundesliga ekibinin Köln ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli oyuncu, 9 ile 12 hafta arasında forma giyemeyecek.


Schalke 04, Ozan Kabak, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:00 Kaynak: DHA
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