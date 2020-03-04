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Ozan Kabak en az 2 ay forma giyemeyecek
6 saat önce
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, sakatlığı dolayısıyla 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:00 Kaynak: DHA
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, sakatlığı dolayısıyla 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Schalke 04'e Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. Bundesliga ekibinin Köln ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli oyuncu, 9 ile 12 hafta arasında forma giyemeyecek.
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